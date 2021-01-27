على الرغم من الجائحة.. مراكش تستقبل نجوما عالميين

جدة - عبدالحي حسين - على الرغم من الجائحة، إلا أن مدينة مراكش لا تزال تجذب مشاهير عالميين، يختارونها لقضاء عطلهم القصيرة، آخرهم الممثل العالمي بيير نيني.

وشارك بيير نيني، أمس الثلاثاء، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام صورا من إقامته في قصر سياحي في المدينة الحمراء، التي حل فيها، قبل أيام.

ويعتبر الممثل الفرنسي، بيير نيني، أصغر ممثل، حصل على جائزة سيزر لأفضل ممثل، كما في جعبته 3 جوائز أخرى، وهو في عمر 31 سنة فقط.

ومن أبرز الأعمال الفنية، التي شارك فيها بيير نيني، الرومانسيون المجهولون، وأحب مشاهدة الفتيات، وعشرون عاما من الفارق.

واستقبلت مراكش، خلال عطل نهاية السنة الماضية، وبداية الحالية، نجوما في مختلف المجالات، أبرزهم لاعبا باريس سان جيرمان كليان مبابي، وماركو فيراتي، الذي تقدم لطلب يد صديقته في سهرة على رمال مراكش.