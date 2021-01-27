الـPPS: مقترح قانون منع تزويج الطفلات خطوة في اتجاه مراجعة مدونة الأسرة

جدة - عبدالحي حسين - نوه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بمبادرة مجموعته النيابية بمجلس النواب، المتمثلة في تقديم مقترح قانون يقضي بتعديل مدونة الأسرة، غايتُــهُ وضع حد لتزويج الطفلات بشكل نهائي.

واعتبر المكتب السياسي للحزب، عقب اجتماعه الأسبوعي مساء أمس، أنه “آن الأوان لإخضاع مدونة الأسرة للتقييم الموضوعي، بعد أزيد من 16 سنة على اعتمادها، ومراجعتها بشكلٍ شامل، بالنظر إلى المتغيرات السياسية والتشريعية والاجتماعية الحاصلة”، يضيف بلاغ للحزب، “وذلك في اتجاه مزيدٍ من المساواة بين النساء والرجال التي أعطاها دستور سنة 2011 دفعة أقوى”.

من جهة أخرى، سجل المكتب السياسي تحسن مؤشرات الوضعية الوبائية ببلادنا، وأكد على وجوب مواصلة اليقظة والتقيد بالتدابير الاحترازية، لا سيما بالنظر إلى الانخفاض الملحوظ في عدد اختبارات الكشف عن الإصابات، في الآونة الأخيرة.

كما عبر المكتب السياسي عن ارتياحه لتوصل المغرب، بعد طول انتظار، بالدفعة الأولى من اللقاح البريطاني المصنع في الهند، بالإضافة إلى ترقب وصول كمية أخرى من اللقاح الصيني. وأعرب الحزب عن أمله في أن تشكل تلك التطورات، “فاتحة خير على بلادنا في معركتها ضد الجائحة ومقدمةً للتعافي الصحي والاجتماعي والاقتصادي”.