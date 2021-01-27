طقس الأربعاء.. بارد نسبيا فوق كل من مرتفعات الأطلس والريف خلال الصباح

جدة - عبدالحي حسين - تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية، بطقس بارد نسبيا فوق كل من مرتفعات الأطلس و الريف خلال الصباح، مع تكون صقيع محلي أو ما يسمى بالجريحة.

كما سيلاحظ انتشار بعض الكتل الضبابية محليا خلال الصباح، على السواحل الشمالية والوسطى، وكذا فوق شمال المنطقة الشرقية، في حين ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بشرق البلاد وبمنطقة طنجة، بينما سيظل الطقس مستقرا ونسبيا صحوا على العموم بباقي جهات المملكة.

أما الرياح فستكون معتدلة القوة وشرقية بالأقاليم الجنوبية، و ستهب ضعيفة إلى معتدلة من الجنوب بالجنوب- الشرقي للبلاد، ومن الشمال بباقي الأرجاء الأخرى، فيما ستهب زوابع رملية محلية بداخل الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و05 درجات بالمرتفعات، وما بين 05 و10 درجات بكل من السايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية-الشرقية، وستكون ما بين 16 و20 درجة بأقصى جنوب البلاد، وما بين 10 و15 درجة بباقي المناطق الأخرى.

و ستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 12 و17 درجة بالمرتفعات، وما بين 17 و22 درجة بكل من الساحل المتوسطي، والمنطقة الشرقية، والسايس، والريف، ومنطقة طنجة، والسواحل والسهول الشمالية، وما بين 22 و27 درجة بمناطق سوس، و شياظمة، والسفوح الجنوبية-الشرقية و السهول الداخلية، وستكون ما بين 28 و35 درجة بالأقاليم الجنوبية.

أما البحر، فسيكون هادئا إلي قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا بين المهدية وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.