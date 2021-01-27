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مجلس الشيوخ يصوت برفض تحرك للجمهوريين بوقف محاكمة ترامب

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 27 يناير 2021

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي محاولة للجمهوريين لإعلان عدم دستورية محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب بتهم التقصير.

 

وسعى مشروع القرار المرفوض، الذي قدمه السيناتور الجمهوري راند بول من كنتاكي، إلى وقف محاكمة ترامب على أساس أنها غير دستورية لأن ترامب ترك منصبه بالفعل.

 

ونجحت الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى خمسة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ فى إسقاط مشروع القرار، ليختار المجلس مواصلة المحاكمة.

 

وصوت الزعيم الجمهوري ميتش ماكونيل، إلى جانب 44 جمهوريًا آخر، لوقف وإنهاء عملية الاتهام بالتقصير والإدانة، وهو مؤشر رئيسي على أن الديمقراطيين لن يتمكنوا من الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة لإدانة ترامب.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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