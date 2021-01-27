النواب الأمريكي يسلم إلى مجلس الشيوخ لائحة اتهام الرئيس السابق ترامب بالتحريض على التمرّد

محمد الفلاح - الأربعاء 27 يناير 2021

سلّم مجلس النواب الأمريكي إلى مجلس الشيوخ، لائحة اتهام الرئيس السابق دونالد ترامب، بالتحريض على التمرّد، في خطاب ألقاه أمام أنصاره، قبل هجوم دامٍ على مبنى الكونغرس (الكابيتول)، ما يمهد الطريق لمساءلته الثانية، فيما يستمر الجدل بين المشرعين إزاء دستورية المحاكمة.



وحمّل تسعة من أعضاء مجلس النواب، سيمثلون الادعاء في محاكمة ترامب، يرافقهم كاتب المجلس، والقائم بأعمال رئيس الحرس، لائحة الاتهام إلى مجلس الشيوخ. وتقدموا، واضعين كمّامات اتقاء لفيروس «كورونا»، إلى قاعة مجلس الشيوخ، متبعين مساراً سلكه غوغاء من أنصار ترامب، في السادس من يناير، واشتبكوا مع الشرطة.

ولدى وصولهم إلى مجلس الشيوخ، تلا مدير المساءلة في مجلس النواب، النائب جيمي راسكين، الاتهام، قائلاً «دونالد جون ترامب، تورط في جرائم وجنح كبيرة، من خلال التحريض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة».

وانضم عشرة من الجمهوريين في مجلس النواب، إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح مساءلة ترامب في 13 يناير. لكن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، سيتعين عليهم الحصول على دعم 17 جمهورياً، لإدانته في المجلس المقسم بالتساوي بين الحزبين، وهو أمر صعب، نظراً لاستمرار الولاء لترامب بين قاعدة الناخبين المحافظين في الحزب الجمهوري.

وذكرت شبكة (سي.إن.إن)، أن الرئيس جو بايدن، عبّر عن اعتقاده بأنه لن تكون هناك أصوات كافية لإدانة ترامب في محاكمته بمجلس الشيوخ، في إطار مساءلته. وقالت الشبكة إن بايدن أبدى تشكّكاً في أن يصوّت لإدانة ترامب 17 عضواً جمهورياً، وهو العدد اللازم لهذه الخطوة، إذا صوّت جميع الديمقراطيين الخمسين لصالح الإدانة.

ومن المتوقع أن يبدأ مجلس الشيوخ محاكمة ترامب في 9 فبراير. ومن المقرر أن يعمل أعضاء مجلس الشيوخ المئة، كمحلفين في المحاكمة التي قد تفضي إلى عدم أهلية ترامب للترشح للرئاسة مجدداً.

وقال السيناتور الديمقراطي، باتريك ليهي، أطول أعضاء مجلس الشيوخ خدمة، الاثنين، إنه سيرأس المحاكمة. وذكر مصدر بمجلس الشيوخ، أنه على الرغم من أن الدستور الأمريكي يخول لرئيس المحكمة العليا، رئاسة مساءلة الرؤساء، فإن عضواً بمجلس الشيوخ، يرأسها عندما لا يكون الرئيس في السلطة. وانتخب ليهي (80 عاماً)، لأول مرة، في مجلس الشيوخ عام 1974.

واعترض عدد من المشرعين الجمهوريين على المساءلة، ودفع بعضهم بأنها ستمثل انتهاكاً للدستور الأمريكي، لأن ترامب لم يعد رئيساً. وقالت السناتور جوني إرنست «ما زالت لدي مخاوف بشأن دستورية هذا، وكذلك إزاء السابقة التي ستضعها (المحاكمة)، بخصوص محاولة إدانة مواطن عادي».

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاثنين الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارة ألمانيا «بمجرد أن يسمح وضع الوباء بذلك»، وذلك خلال أول محادثة هاتفية بينهما منذ تولّى الرئيس الديمقراطي منصبه. وفي ما بدا أنه اتصال دافئ مقارنة بمحادثاتها مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، شدّدت ميركل وبايدن على أهمية العمل معاً لمكافحة وباء كورونا.