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شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تفعل منظومة خفض السرعات في عدة طرق والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الأربعاء 27 يناير 2021
أعلنت شرطة أبوظبي عن تفعيل منظومة خفض السرعات على عدة طرق في أبوظبي نظرا لتشكل الضباب وتدني مستوى الرؤية.
- تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق( الوقن - العين ).
- تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق (أبوظبي - العين).
- تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق أبوظبي - العين (الوثبه - أبوسمرة).
- تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق أبوظبي - العين ( أبوظبي - الهير ).
- تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق الشاحنات ( أبوظبي - العين ).
- تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق العين - دبي ( مساكن - الهير ).
- تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق (أبوظبي -سويحان).
- تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق (الساد -سويحان).
- تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق أبوظبي - العين ( العامرة – أبوسمرة ).
ودعت الشرطة السائقين إلى توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب والالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية.