أعلنت شرطة أبوظبي عن تفعيل منظومة خفض السرعات على عدة طرق في أبوظبي نظرا لتشكل الضباب وتدني مستوى الرؤية.

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تفعل منظومة خفض السرعات في عدة طرق والان مع التفاصيل

محمد يوسف

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