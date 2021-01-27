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شرطة أبوظبي تفعل منظومة خفض السرعات في عدة طرق

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 27 يناير 2021

أعلنت شرطة أبوظبي عن تفعيل منظومة خفض السرعات على عدة طرق في أبوظبي نظرا لتشكل الضباب وتدني مستوى الرؤية.

 

- تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق( الوقن - العين ).

 

- تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق (أبوظبي - العين).

 

- تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق أبوظبي - العين (الوثبه - أبوسمرة).

 

- تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق أبوظبي - العين ( أبوظبي - الهير ).

 

- تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق الشاحنات ( أبوظبي - العين ).

 

- تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق العين - دبي ( مساكن - الهير ).

 

- تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق (أبوظبي -سويحان).

 

- تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق (الساد -سويحان).

 

- تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق أبوظبي - العين ( العامرة – أبوسمرة ).

 

ودعت الشرطة السائقين إلى توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب والالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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