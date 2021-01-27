الرئيس الروسي يحيل مشروع قانون لتمديد معاهدة "نيو ستارت" 5 أعوام

محمد الفلاح - الأربعاء 27 يناير 2021

أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشروع قانون لتمديد معاهدة "نيو ستارت" مع الولايات المتحدة 5 أعوام جديدة إلى البرلمان.



جاء ذلك بعد أقل من ساعة على أول اتصال هاتفي بين بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن تناولا خلاله "الملفات الشائكة" بين البلدين.

وقال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن بايدن أجرى أولى مكالماته الهاتفية مع نظيره الروسي وبحثا معا قضايا الحد من التسلح والهجمات السيبرانية ضد مؤسسات أمريكية.

وناقش بايدن مع نظيره الروسي تمديد معاهدة ستارت الجديدة لمدة 5 سنوات ومسألة تخصيص موسكو مكافآت لاستهداف القوات الأمريكية في أفغانستان.

والإثنين، كشفت تقارير صحفية عن أن روسيا وأمريكا بحثتا تمديد معاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية.

وذكرت وكالات أنباء، نقلا عن مجلس الأمن الروسي، أن أمين المجلس نيكولاي باتروشيف ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بحثا في اتصال هاتفي تمديد المعاهدة.

وتقيد المعاهدة التي من المقرر أن ينتهي العمل بها في الخامس من فبراير/ شباط ما تنشره كل من الدولتين من رؤوس نووية استراتيجية بما لا يزيد على 1550 رأسا لكل منهما.

وكانت روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) قد رحبا مؤخرا، باقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية.

وقال الكرملين في بيان إن موسكو ترحب باقتراح الرئيس الأمريكي بشأن تمديد معاهدة "نيو ستارت" الجديدة للحد من الأسلحة مع روسيا لخمس سنوات.

وأعلنت روسيا، الأربعاء الماضي، أنها تأمل العمل مع إدارة الرئيس الأمريكي، من أجل التوصل إلى اتفاق لتمديد اتفاقية "نيو ستارت" للحد من الترسانة النووية.

وقعت "نيو ستارت" في العام 2010 في العاصمة التشيكية براغ وهي آخر اتفاق كبير للحد من التسلح لا يزال قائماً بين الخصمين السابقين في حقبة الحرب الباردة.