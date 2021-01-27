محافظ حضرموت يدشن توزيع 7 قوارب اصطياد لذوي  الصيادين المتوفين من إعصار "جاتي"

محمد الفلاح - الأربعاء 27 يناير 2021

دشن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بالمكلا، توزيع 7 قوارب اصطياد، لذوي الصيادين المتوفين من إعصار "جاتي" بالديس الشرقية، بتمويل من مؤسسة صلة للتنمية، تنفيذ مؤسسة قيم للتنمية.



وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع أكثر من 25 مليون ريال، ويشمل المشروع توزيع قوارب الصيد على ذوي الشهداء مع محركاتها وأدوات صيد مكتملة.

وأشار المحافظ البحسني إلى أن توزيع قوارب الصيد على ذوي المتوفين من اعصار "جاتي"، يمثل لمسة انسانية واستشعارا للمسؤولية تجاه ذوي أسر الشهداء السبعة، الذين استشهدوا غرقا وهم يسعون لتوفير لقمة العيش لأسرهم، مشيرا الى ان قوارب الصيد مع محركاتها سيوفر فرص عمل لذويهم، وستسهم في تحسين مستوى دخلهم، ورافداً لمصدر دخلهم، مشيداً بجهود مؤسسة صلة وتدخلاتها الإنسانية لخدمة المواطنين في المحافظة.

وقال المحافظ البحسني: "إن حضرموت لن تُبنى إلا بيد أبنائها المخلصين، وتظافر الجهود المجتمعية وتكاتفها للنهوض بالمحافظة، والمساهمة الفاعلة من قبل منظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، ورجال الخير، والمجتمع بأكمله، لمساندة جهود قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، لتجاوز الصعاب، وخدمة المواطنين، في هذه المرحلة الصعبة".

من جانبه أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة صلة علي حسن باشماخ أن هذا المشروع يأتي استجابة للاحتياج الإنساني نتيجة للدمار الذي خلفه إعصار جاتي، وأودى باستشهاد 7 من أبناء مديرية الديس الشرقية، ودمر قواربهم وممتلكاتهم، مؤكداً أن المؤسسة تدخلت إيماناً منها بأهمية الوقوف الى جانب ذوي الشهداء، وترجمة لاهدافها في تحسين سبل العيش والإنعاش الاقتصادي للأسر المتضررة.