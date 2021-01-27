شكرا لقرائتكم خبر عن ثوران بركان "ميرابي" الإندونيسي ولا ضحايا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق بركان جبل "ميرابي" بجزيرة جاوة الإندونيسية رمادا حارقا وغير ذلك من الركام البركاني، الذي تدفق حتى مسافة 5ر1 كيلومتر أسفل منحدراته اليوم الأربعاء، طبقا لما ذكره مركز البحث والتطوير لتقنية مواجهة الكوارث الجيولوجية، الذي يراقب البركان.

وأضاف المركز أن تدفقات شظايا الحمم البركانية - وهي خليط يتحرك بسرعة من شظايا الصخور شديدة السخونة والغاز والرماد- انبعثت من البركان لأربع ساعات في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وتابع المركز أنه لم ترد أي تقارير عن سقوط ضحايا ومازال مستوى الإنذار عند ثاني أعلى مستوى.

وفر مئات السكان من منازلهم بالقرب من البركان إلى مناطق أكثر أمانا بعد الثوران الأخير، لكن الكثيرين عادوا منذ ذلك الحين.

وقالت السلطات المحلية إنها استعدت لإجلاء السكان حال حدوث ثوران ضخم.