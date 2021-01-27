شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تمدد معاهدة نيو ستارت مع أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن سيرجى ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله اليوم الأربعاء، إن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على تمديد معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية وفقا لشروط موسكو.

كان الكرملين قد قال أمس الثلاثاء إن البلدين اتفقا على تمديد المعاهدة التي أُبرمت عام 2010 وكان من المقرر انقضاء أجلها الشهر المقبل. وتقيد معاهدة نيو ستارت عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية والصواريخ والقاذفات التي يمكن لروسيا والولايات المتحدة نشرها.

وكلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، وزارة الخارجية الروسية بإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة حول إبرام اتفاق بشأن تمديد معاهدة /ستارت/ للحد من الأسلحة النووية والمقرر انتهاؤها يوم 5 فبراير المقبل.

وجاء في أمر التكليف المنشور على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية- وفق ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء: "تكليف وزارة الخارجية الروسية بإجراء مفاوضات مع الجانب الأمريكي بشأن إبرام المعاهدة الدولية المذكورة والتي ستتضمن الأحكام الرئيسية التي أقرتها الحكومة الروسية، وضمان إبرامها عند التوصل إلى اتفاق بين الجانبين".

وعين بوتين نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف ممثلا رئاسيا رسميا للمناقشات البرلمانية حول تمديد معاهدة ستارت للحد من الأسلحة النووية.