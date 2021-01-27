بداية جديدة لـ"نيوستارت" بشروط روسية وموافقة أمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول روسي بارز إن الاتفاق مع الولايات المتحدة على تمديد معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية تم وفقا لشروط موسكو.

جاء ذلك في تصريح مقتضب نقلته وكالة الإعلام الروسية عن سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، الذي لم يوضح مزيدا من التفاصيل حول هذه الشروط ولا فترة التمديد، كما لم يصدر أي تعقيب من واشنطن.



وكان الكرملين قال، أمس الثلاثاء، إن البلدين اتفقا على تمديد المعاهدة التي أُبرمت عام 2010.



وتقيد المعاهدة التي من المقرر أن ينتهي العمل بها في الخامس من فبراير/شباط ما تنشره كل من الدولتين من رؤوس نووية استراتيجية بما لا يزيد على 1550 رأسا لكل منهما.



وكانت روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) قد رحبا مؤخرا، باقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية.

وقال الكرملين في بيان إن موسكو ترحب باقتراح الرئيس الأمريكي بشأن تمديد معاهدة "نيو ستارت" الجديدة للحد من الأسلحة مع روسيا لخمس سنوات.

وأعلنت روسيا، الأربعاء الماضي، أنها تأمل العمل مع إدارة الرئيس الأمريكي، من أجل التوصل إلى اتفاق لتمديد اتفاقية "نيو ستارت" للحد من الترسانة النووية.

وقعت "نيو ستارت" في العام 2010 في العاصمة التشيكية براغ وهي آخر اتفاق كبير للحد من التسلح لا يزال قائماً بين الخصمين السابقين في حقبة الحرب الباردة.