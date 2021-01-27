27 ألفا و493 شخصا تعرضوا للتعذيب فى سجون أردوغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

لم يتوقف النظام التركى عن جرائمه وانتهاكاته المستمرة ضد معارضيه وأبناء شعبه، والتى تنوعت ما بين سحل وتعذيب داخل السجون، إضافة إلى الانتهاكات بحق المرأة والاطفال، وحسب تقرير أصدره حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، أن 27 ألفًا و493 شخصًا تعرضوا للتعذيب، و86 شخصا لقوا مصرعهم، بسبب التعذيب خلال الـ 18 عاما الماضية.



واستعرض نائب حزب الشعب الجمهورى ونائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، تانرى أوغلو، تقريرًا حول وقائع التعذيب التى وقعت فى عهد العدالة والتنمية، وكشف تقرير التعذيب وسوء المعاملة خلال الفترة بين عامى 2002 و2020 التى تولت فيها حكومات حزب العدالة والتنمية الحكم، تعرض 27 ألفًا و493 شخصًا للتعذيب خلال تلك الفترة.

وأضاف التقرير أن عام 2002 شهد 988 واقعة تعذيب، غير أن هذا الرقم ارتفع بحلول عام 2020 ليسجل 3 آلاف و534 واقعة تعذيب، مفيدًا بأن عام 2015 شهد أعلى عدد من وقائع التعذيب بواقع 5 آلاف و671 واقعة تعذيب، وأوضح تقرير الحزب المعارض أن 86 شخصًا لقوا مصرعهم بسبب التعذيب فى عهد العدالة والتنمية.

وبدأت وقائع الاختفاء القسرى تعاود الظهور مرة أخرى فى تركيا بعد إقرار حالة الطوارئ عقب انقلاب 2016 ولمدة عامين، لتعيد إلى الأذهان وقائع الاختفاء القسرى التى شهدتها تركيا فى تسعينات القرن الماضي.

وذكر التقرير أنه تم العثور لاحقًا على 24 من بين الأشخاص الذين اختفى أغلبهم فى إطار الحملات الأمنية ضد حركة «الخدمة» خلال الفترة التى أعقبت حالة الطوارئ حتى عام 2020، هذا وأفاد التقرير بأن الضحايا تعرضوا للتعذيب الممنهج بشكل كثيف خلال فترة اختفائهم، حسبما ذكر موقع تركيا الآن.

وكشف تقرير أعدته مؤسسة "ماعت" أن حكومة العدالة والتنمية سجلت نحو 40 خرقًا للمادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحماية حرية الفكر والتعبير، فضلًا عن احتلال أنقرة للمرتبة الثانية فى انتهاك بنود مختلفة من المادة السادسة المتعلقة بحق المحاكمة العادلة بواقع 53 إدانة دولية، إضافة إلى 25655 مواطنًا تركيًا صدرت بحقهم أحكام بالسجن المشدد بتهم تتعلق بالإرهاب على خلفية انتمائهم للجماعة، و102 ألف عملية أمنية نظمتها وزارة الداخلية ضد أعضاء الجماعة، 76 منها عمليات كبيرة، و307 متوسطة، فيما نظمت القوات 99 ألف عملية بالقرى الريفية، و2900 عملية بالمدن الكبرى.

واضاف التقرير أنه يتعرض المعتقلون فى السجون التركية لشتى أنواع انتهاكات حقوق الإنسان من تعذيب، وسوء معاملة وتعمد إهمال الإجراءات الصحية، وغيرها من المخالفات القانونية المجردة من الإنسانية، وقد ارتفع عدد ضحايا المعتقلات التركية نتيجة للإهمال الصحى إلى 88 خلال عام 2020، كان من بينهم 20 مصابًا بفيروس كورونا. إضافة إلى 4 حالات توفوا بسبب أمراض أخرى فى السجون، وسجلت السجون التركية 1289 حالة تعذيب وسوء معاملة بحق المعتقلين خلال 2020، إضافة إلى الانتهاكات ضد المرأة فى تركيا.