شرطة أبوظبي تفعل منظومة خفض السرعات في عدة طرق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

أعلنت شرطة أبوظبي عن تفعيل منظومة خفض السرعات على عدة طرق في أبوظبي نظرا لتشكل الضباب وتدني مستوى الرؤية.

