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شرطة أبوظبي تفعل منظومة خفض السرعات في عدة طرق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شرطة أبوظبي عن تفعيل منظومة خفض السرعات على عدة طرق في أبوظبي نظرا لتشكل الضباب وتدني مستوى الرؤية.

 

- تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق( الوقن - العين ).

 

- تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق (أبوظبي - العين).

 

- تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق أبوظبي - العين (الوثبه - أبوسمرة).

 

- تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق أبوظبي - العين ( أبوظبي - الهير ).

 

- تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق الشاحنات ( أبوظبي - العين ).

 

- تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق العين - دبي ( مساكن - الهير ).

 

- تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق (أبوظبي -سويحان).

 

- تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق (الساد -سويحان).

 

- تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق أبوظبي - العين ( العامرة – أبوسمرة ).

 

ودعت الشرطة السائقين إلى توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب والالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية.

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MO Nasa

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