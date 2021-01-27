تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الأربعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قفز سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأربعاء 27 يناير 2021، في تعاملات السوق السوداء 10 جنيهات.



وبلغ سعر الدولار 315 جنيها مقابل 305 جنيهات الثلاثاء وسط شح المعروض، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتشهد الأسواق غير الرسمية للعملات حالة من التذبذب والإحجام عن عمليات البيع والشراء بالترافق مع تزايد الضغوط الاقتصادية في السودان وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

فيما استقر سعر العملة الخضراء لدى بنك السودان المركزي عن 55 جنيها للشراء، و55.27 جنيه للبيع.

وأرجع المتعاملون انخفاض الجنيه إلى شح في العملات الأجنبية بالسوق الموازي وارتفاع حجم المضاربات.

كان السودان، قد طبق يوم الجمعة الماضي، زيادات جديدة على أسعار الوقود ضمن خطوة تقول الحكومة إنها تستهدف التماشي مع السعر العالمي الحر.

وشملت الزيادات الجديدة أسعار البنزين والكيروسين، وقد دخلت الزيادة بالفعل حيز التنفيذ في محطات الوقود.

وبهذا التعديل يرتفع سعر جالون البنزين من 544.5 جنيه إلى 571.5 جنيه، والجازاويل من 504 جنيهات إلى 517.5 جنيه.

في البنك المركزي، ارتفع سعر اليورو إلى 66.98 جنيه للشراء و67.31 جنيه للبيع.

كما زاد سعر الجنيه الإسترليني لدى المركزي السوداني إلى 75.40 جنيه للشراء و75.78 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء، بلغ سعر اليورو عند 370 جنيها، وسجل سعر الإسترليني 420 جنيها.

في البنك المركزي، بقي سعر الريال السعودي عند 14.66 جنيه للشراء و14.73 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدرهم الإماراتي عند 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي السوداني 180.44 جنيه للشراء و181.34 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء، سجل الريال السعودي 83.1 جنيه والدرهم الإماراتي 86 جنيها.

وسجل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء 745 جنيها.

ونفى بنك السودان المركزي إصداره أي قرار أو توجيه بتحديد سقف للسحب النقدي من حسابات العملاء بالمصارف.

وأكد المركزي أن كل ما يتم تداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي في هذا الشأن محض شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة.

وقال إن وضع السيولة والأوراق النقدية بالمصارف جيد جداً، كما أن عمليات السحب والإيداع بالمصارف تسير بصورتها الطبيعية.