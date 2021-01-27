وعد بالتحرك ضدها.. بايدن: العنصرية تفسد روح أمريكا

واشنطن-أ.ف.ب



صرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأنه حان «وقت التحرك» ضد «العنصرية المؤسسية» التي «تفسد روح أمريكا»، ووقع سلسلة من المراسيم يبقى تأثيرها مع ذلك محدوداً. وقال الرئيس الديمقراطي في خطاب ألقاه في البيت الأبيض إن موت الأمريكي من أصل إفريقي، جورج فلويد، اختناقاً تحت ركبة شرطي أبيض في مايو/ أيار «يمثل نقطة تحول في موقف البلاد من العدالة العرقية».

وأضاف قبل التوقيع بالأحرف الأولى على عدد من المراسيم، بينها أمر تنفيذي بإنهاء السجون الفيدرالية الخاصة «حان وقت التحرك لأن الإيمان والأخلاق يمليان ذلك»، ولأن العنصرية «مدمرة ومكلفة» للولايات المتحدة. وخلال حملته الانتخابية، حصل الديمقراطي على تأييد واسع من الناخبين الأمريكيين من أصل إفريقي بوعده خصوصاً بإصلاح نظام السجون في الولايات المتحدة التي تضم عدداً كبيراً من أفراد الأقليات.

ويأمر المرسوم الجديد وزير العدل بعدم تجديد عقود الجهات المشغلة لهذه السجون عند انتهائها. وقال جو بايدن إن «هذه خطوة أولى لمنع الشركات الكبرى من الاستفادة من نظام السجون»، منتقداً السجون الخاصة «الأقل إنسانية والأقل أماناً».

وكان هذا الإصلاح تقرر في نهاية عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما. لكن خليفته الجمهوري دونالد ترامب تراجع عنه فور وصوله إلى البيت الأبيض.

ولهذا الإصلاح تأثير محدود: فـ116 ألفاً فقط من أصل أكثر من مليوني سجين كانوا يقبعون في مؤسسات خاصة في 2019 ويشكلون 7 في المئة من نزلاء سجون الولايات، و16% من نزلاء السجون الاتحاديةن حسب أرقام وزارة العدل.

ولا يشمل المرسوم الرئاسي الجديد مراكز احتجاز المهاجرين التي يديرها غالباً مشغلون من القطاع الخاص. لذلك استقبل المدافعون عن حقوق الإنسان النص بفتور.

وأعلن ديفيد فتحي من منظمة «الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية» أن «المرسوم الموقع هو خطوة أولى مهمة (...) لكن الرئيس بايدن ملزم ببذل مزيد من الجهود»، داعياً إلى الحد من استخدام القوة من قبل الشرطة، ومن فرض الحبس الانفرادي على السجناء، وكذلك إلغاء عقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالي.

وأضاف أستاذ القانون الجنائي جون بفاف على «تويتر» أن «هذا التشديد على الشركات الخاصة هو عرض بمشاعر طيبة أكثر منه سياسة متينة».

ووقع الرئيس بايدن ثلاثة مراسيم أخرى مبهمة إلى حد ما، لتعزيز مكافحة التمييز في مجال الإسكان، ولمكافحة العنصرية ضد الأمريكيين من أصل آسيوي، ولتعزيز الحوار بين إدارته والشعوب الأمريكية الهندية. وقد حرص على التأكيد على أن مكافحة العنصرية «ستستغرق وقتاً»، موضحاً أن إجراءات أخرى ستتخذ في الأيام والأسابيع المقبلة.