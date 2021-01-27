شكرا لقرائتكم خبر عن «أسترازينيكا»: لا نأخذ اللقاحات من الأوروبيين لبيعها في مكان آخر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس- أ.ف.ب

أكد باسكال سوريو رئيس مجلس إدارة «أسترازينيكا» التي تواجه انتقادات في أوروبا بسبب تأخرها في تسليم لقاحها ضد وباء «كوفيد-19»، أن مجموعة الأدوية البريطانية «لا تأخذ بالتأكيد اللقاحات من الأوروبيين لبيعها في مكان آخر بربح».

وقال المدير العام الفرنسي للشركة في مقابلة الثلاثاء، مع «تحالف الصحف الأوروبية الرائد» (لينا) «هذا لا معنى له».

وكانت المختبرات الشريكة مع جامعة «أكسفورد»، تعهدت بعدم تحقيق ربح من بيع اللقاحات أثناء الوباء.

وحملت المفوضية الأوروبية بعنف، الاثنين، على «أسترازينيكا»، مؤكدة أن التأخير في تسليم اللقاح «غير مقبول». وطالبت بـ«الشفافية» بشأن تصدير الجرعات المنتجة إلى خارج الاتحاد الأوروبي.

وقال سوريو إنه واجه مشاكل في بدء تشغيل في سلسلة التوريد ببريطانيا، موضحاً في الوقت نفسه أن «العقد مع المملكة المتحدة وقع قبل ثلاثة أشهر من عقد الاتحاد الأوروبي، لذلك كان لدينا ثلاثة أشهر أخرى مع المملكة المتحدة لحل المشكلات التي واجهتنا».

ويفترض أن يصدر الضوء الأخضر التنظيمي للاتحاد الأوروبي لهذا اللقاح، الجمعة، لكن الشركة البريطانية أعلنت الأسبوع الماضي أن عمليات التسليم ستكون أقل من المتوقع في الربع الأول بسبب «انخفاض التوريد» في أحد مواقع التصنيع الأوروبية. ويثير ذلك قلق الاتحاد الأوروبي الذي يواجه أساساً صعوبات في تأمين لقاح فايزر/بيونتيك، ويعزز الضغط على المفوضية الأوروبية التي تفاوضت على عقود لطلبيات مسبقة نيابة عن الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد.

وتتعلق هذه الطلبيات بعدد يصل إلى 400 مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا/أكسفورد» الذي يتميز بأنه أرخص في الإنتاج من منافسيه، وتخزينه ونقله أسهل.

وقال سوريو في المقابلة: «أعتقد أن سكان أوروبا يعانون ضغوطاً شديدة ومتعبة بسبب هذا الوباء المستمر منذ عام»، موضحاً أن أوروبا «التي تمثل 5 في المئة من سكان العالم ستحصل على 17 في المئة من إنتاجنا في شباط/فبراير». وأكد أيضاً أن المختبر يعمل «مع جامعة أكسفورد على لقاح يستهدف» النسخة جنوب الإفريقية من فيروس «كورونا» المستجد.