شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: تمديد معاهدة «نيو ستارت» تم وفقاً لشروطنا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو- رويترز

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله، الأربعاء، إن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على تمديد معاهدة «نيو ستارت» للحد من الأسلحة النووية وفقاً لشروط موسكو. وكان الكرملين قد قال، الثلاثاء، إن البلدين اتفقا على تمديد المعاهدة التي أُبرمت عام 2010 وكان من المقرر انقضاء أجلها الشهر المقبل. وتقيد معاهدة «نيو ستارت» عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية والصواريخ والقاذفات التي يمكن لروسيا والولايات المتحدة نشرها.