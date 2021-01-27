الجمهوريون يجمعون على حماية ترامب.. والسناتور المكلف بمحاكمته يصاب بإعياء

واشنطن- أ.ف.ب

أعلن متحدّث باسم عضو مجلس الشيوخ الأمريكي باتريك ليهي، أنّ السناتور الديمقراطي البالغ من العمر 80 عاماً والمكلّف بترؤّس المحاكمة البرلمانية للرئيس السابق دونالد ترامب عاد إلى منزله بعد أن أُدخل المستشفى لوقت قصير الثلاثاء، إثر شعوره بإعياء، في حين أيّد 45 سناتوراً جمهورياً، مبادرة لمنع إجراء المحاكمة البرلمانية الثانية التاريخية لترامب.

وقال المتحدّث ديفيد كارل في بيان إنّه «بعد صدور نتائج الاختبارات، وبعد خضوعه لفحص شامل، عاد السناتور ليهي إلى منزله، وهو ينتظر بفارغ الصبر عودته إلى العمل».

وكان المتحدّث أصدر قبل ساعات قليلة بياناً أول قال فيه إنّ «السناتور ليهي كان هذا المساء في مكتبه في الكابيتول وقد شعر بأنّه ليس على ما يرام. لقد فحصه طبيب الكابيتول. في إجراء احترازي، أوصى الطبيب بنقله إلى مستشفى محلّي لوضعه تحت المراقبة، وهو هناك حالياً ويجري فحصه».

وقبيل نقله إلى المستشفى كان ليهي قد ترأس في الكابيتول، بصوت مُتعب، مراسم أداء أعضاء مجلس الشيوخ اليمين القانونية بصفتهم أعضاء في هيئة المحلّفين التي ستحاكم ترامب اعتباراً من التاسع من شباط/فبراير المقبل.

وينقسم مجلس الشيوخ مناصفة بين الجمهوريين والديمقراطيين. ويحتاج الديمقراطيون إلى أصوات كلّ أعضائهم الخمسين، بمن فيهم ليهي، إضافة إلى صوت نائبة الرئيس كمالا هاريس التي تشغل دستورياً منصب رئيسة مجلس الشيوخ، لكي يُميلوا كفّة التصويت في المجلس لصالحهم.

والأسبوع الماضي تولّى ليهي منصب «الرئيس المؤقت» لمجلس الشيوخ كونه أكبر أعضاء الأغلبية الديمقراطية سنّاً.

وبوصفه رئيس المجلس يتعيّن عليه ترؤّس محاكمة ترامب، أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يُحاكم بعد خروجه من البيت الأبيض.

ولإدانة الرئيس السابق يحتاج الديمقراطيون إلى انضمام 17 سناتوراً جمهورياً إليهم.

والثلاثاء، أيّد 45 سناتوراً جمهورياً، أي الغالبية الساحقة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، مبادرة لمنع إجراء المحاكمة البرلمانية الثانية التاريخية لترامب، في تصويت فشل في وقف المحاكمة لكنّه بعث برسالة قوية مفادها أنّ إدانة الملياردير الجمهوري لا تزال بعيدة المنال.

والمبادرة التي أطلقها السناتور راند بول صوّت عليها مجلس الشيوخ حالما انتهى أعضاؤه المئة من أداء اليمين بصفتهم محلّفين في هيئة محاكمة الرئيس السابق، وقد أقسَم هؤلاء على تحقيق «عدالة حيادية» في المحاكمة التي ستبدأ في التاسع من شباط/فبراير والتي سيُحاكم فيها ترامب بتهمة «التحريض على التمرّد» على خلفية الهجوم الدموي الذي شنّه حشد من أنصاره على مقرّ الكونجرس في السادس من كانون الثاني/يناير الجاري.

وأصبح ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتّحدة يُحال مرّتين إلى مجلس الشيوخ لمحاكمته، كما أصبح أول رئيس يُحاكم بعد خروجه من البيت الأبيض. وهذه النقطة الأخيرة هي بالتحديد ما اعترض عليه السناتور الجمهوري الليبرالي راند بول، معتبراً أنّ هذه المحاكمة غير دستورية لأنّ ترامب لم يعد في منصبه.

واعتراض بول أجبر زملاءه على مناقشة هذه المسألة علانية مما أرغمهم على التصويت على ما إذا كانوا يؤيّدون أم لا محاولته الرامية لمنع إجراء المحاكمة.

وبنتيجة التصويت أيّد مبادرة بول 45 سناتوراً جمهورياً من أصل 50، بمن فيهم زعيم الأقليّة الجمهورية في المجلس السناتور الواسع النفوذ ميتش ماكونيل الذي لم يستبعد في الآونة الأخيرة إدانة ترامب في هذه المحاكمة.

ورأى بول في نتيجة التصويت أنّ المحاكمة «ولدت ميتة»، معتبراً أنّ لا فرصة لإدانة ترامب في مجلس يعتبر 45 من أعضائه المئة أنّ المحاكمة غير دستورية في حين أنّ إدانة الرئيس السابق تتطلّب أصوات 17 سناتوراً جمهورياً على الأقلّ إضافة إلى أصوات الأعضاء الديمقراطيين الخمسين أجمعين. غير أنّ بعض السناتورات الجمهوريين الذين أيّدوا مبادرة بول حرصوا على توضيح أنّ تصويتهم لا يعكس بالضرورة قرارهم النهائي بشأن ما إذا كانوا سيصوّتون في ختام المحاكمة على إدانة ترامب أم لا.

وعلى الرّغم من توضيحهم هذا، فإنّ نتيجة التصويت تبيّن في حدّها الأدنى التأثير القويّ الذي ما زال الرئيس السابق يتمتّع به في صفوف حزبه. وصوّت ضدّ مبادرة بول الأعضاء الديمقراطيون الخمسون جميعاً إضافة إلى خمسة أعضاء جمهوريين هم ميت رومني وسوزان كولينز وليزا موركوفسكي وبن ساس وبات تومي.

