شكرا لقرائتكم خبر عن القرقاوي: بوصولنا إلى المريخ.. الإمارات تحقق إنجازاً تاريخياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، إنه تبقى أيام حتى تصل دولة الإمارات إلى المريخ، وأكد أن الإمارات تحقق حلم العرب بإنجاز تاريخي، وأشار إلى أن العرب لديهم القدرة والإبداع والأمل، وبيّن أن عام 2021 هو عام العمل للاحتفال بالخمسين عاماً، وسنؤكد للعالم أن أبناء الإمارات والمنطقة لديهم الكثير ليقدموه للحضارة.

إلى ذلك، قال الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن حملة أجمل شتاء حققت زيادة 17 في المئة خلال ستة أسابيع في أعداد الزوار ورفعت عائدات الفنادق إلى 680 مليون درهم.

وأكدت سارة الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن أمام الإمارات مرحلة صعبة لدخول المسبار إلى مدار المريخ تتعلق بتخفيض السرعة والجاذبية، وتابعت: شهر فبراير/ شباط يعرف عادة بشهر المريخ، وسنكون أول الواصلين، ثم المسبار الصيني، وبعدها من الولايات المتحدة.