شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الخرسانة على شكل صدفة الكركند تكون أقوى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيدني- رويترز

قال باحثون أستراليون إنهم وجدوا سبيلاً لزيادة قوة الخرسانة لاستخدامها في العمارة المعقدة، مستلهمين الأنماط الطبيعية الملتوية لصدفة الكركند (الإستاكوزا) من خلال تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وتشير دراسة جديدة أجرتها جامعة معهد «ملبورن» الملكي للتكنولوجيا إلى أن الخرسانة المعززة بألياف الصلب تصبح أكثر متانة عندما تتخذ نمطاً يحاكي صدفة الكركند.

وبدلًا من استخدام قالب، تشمل العملية وضع طبقات الخرسانة واحدة فوق الأخرى عن طريق تصميم إلكتروني يستخدم الطباعة ثلاثية الأبعاد.

قال الباحث الرئيسي في الدراسة جوناثان تران:«صدفة الكركند ما زالت تدهشني بأشكالها وهياكلها المثيرة للاهتمام، وخاصة أنها شديدة الصلابة على نحو مذهل حقا». وأضاف تران أن التصميم سيساعد على بناء أقواس أو هياكل ملتوية ذات أشكال هندسية معقدة.