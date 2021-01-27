شكرا لقرائتكم خبر عن حزب ارادة جيل يرفض التدخل فى شئون مصر من أى جهات خارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر حزب إرادة جيل، بيانا اليوم الأربعاء، أعلن خلاله رفضه التام، لأى تدخل فى شئون مصر من أى طرف أو أى دولة أو منظمة خارجية، لأن مصر دولة ذات سيادة ولا تتدخل فى شئون أى دولة.

وأكد تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ والأمين العام لتحالف الاحزاب المصرية، أن مصر دولة كبيرة وصاحبة تاريخ كبير، وحضارة تمتد إلى الآف السنين، ولن تسمح لاحد بالتدخل فى شئونها.

وقال عضو مجلس الشيوخ، أن مصر بقيادة الرئيس البطل عبدالفتاح السيسى كبيرة بشعبها وجيشها وشرطتها ومؤسساتها التشريعية والقضائية والإعلامية، مشيرا إلى أن محاولات تشويه مصر من قبل دول معادية لمصر مصيرها الفشل وطي النسيان.