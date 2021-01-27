موسكو: واشنطن وافقت على تمديد معاهدة "ستارت-3" بشروطنا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - أ ش أ

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ممثل رئيس الجمهورية لدى الجمعية الفدرالية للنظر في مسألة تمديد معاهدة "ستارت"، سيرجي ريابكوف، أن بلاده اتفقت مع الولايات المتحدة على تمديد معاهدة "ستارت-3" (معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية) وفقا لشروط موسكو.

وقال ريابكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء، "بشروطنا تم الاتفاق على التمديد لمدة 5 سنوات بدون شروط مسبقة، وبدون أي إضافات أو أي مرفقات".

وأضاف: "أن قرار تمديد معاهدة "ستارت" يوفر هامشا كبيرا من الوقت لإجراء محادثات متعمقة مع الولايات المتحدة حول الاستقرار الاستراتيجي"، مرحبا بقرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتمديد المعاهدة.

وكانت روسيا قد أجرت في العام الماضي عدة جولات من المشاورات حول تمديد المعاهدة مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لكنها لم تسفر عن نتيجة، حيث حاول الجانب الأمريكي فرض شروط غير مقبولة، حسب قول موسكو.