إحلال وتجديد شبكات المياه في 181 قرية بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

قال اللواء مهندس محمد بدري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اليوم الأربعاء، إنه جرى مد وتدعيم وإحلال وتجديد الشبكات وزيادة كمية المياه المنتجة في الـ 181 قرية بالمحافظة، والتي تشملها المبادرة الرئاسية.

وأضاف "دين" أنه جرى مد وتدعيم 11300 متر وإحلال وتجديد 148536 متر لـ 19 قرية بدار السلام، ومد وتدعيم 56000 متر وإحلال وتجديد 196764 متر وإنشاء محطة مياه سطحية بطاقة 35 ألف متر مكعب/ يوم لـ 29 قرية بالبلينا، ومد وتدعيم 13500 متر وإحلال وتجديد 329423 متر وإنشاء محطة مياه سطحية بطاقة تصميمية 40 ألف متر مكعب/ يوم لـ 33 قرية بالمنشاة.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه يجري حاليًا مد وتدعيم 10500 متر وإحلال وتجديد 221346 متر، وإنشاء محطة مياه سطحية بطاقة تصميمية 34 ألف متر مكعب/ يوم لـ 29 قرية بجرجا، وإحلال وتجديد 288774 متر لـ 34 قرية بطما، ومد وتدعيم 6300 متر وإحلال وتجديد 72652 متر لـ 14 قرية بساقلته، ومد وتدعيم 50400 متر وإحلال وتجديد 181042 متر لـ 23 قرية بالمراغة.