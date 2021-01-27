تراجع الكوسة وارتفاع الباذنجان.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الكوسة 50 قرشا خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفعت أسعار الباذنجان البلدي والفلفل الحامي البلدي والفلفل الرومي البلدي بين 25 و50 قرشا.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد الخليج 365 أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيه و2 جنيه.

البطاطس بين جنيه و2.25 جنيه.

البصل بين 3 و5 جنيهات.

الكوسة بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و14 جنيها.

الرمان بين 4 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.