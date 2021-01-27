باكستان: 1563 إصابة جديدة بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت باكستان، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 74 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 11 ألفاً و450 حالة اليوم.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث إحصاء له لعدد المصابين، تسجيل 1563 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 537 ألفاً و477 حالة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية اليوم.

ومازال إقليم السند الأكثر تضرراً من الجائحة.

وأجرت باكستان حتى الآن سبعة ملايين و764 ألفاً و114 اختباراً للكشف عن الفيروس، و41 ألفاً و285 في الساعات الـ24 الماضية.

وتعافى 492 ألفاً 207 أشخاص في أنحاء البلاد، فيما لا يزال 2165 مريضاً في حالة حرجة.