بايدن: حان الوقت لمواجهة العنصرية وإنهاء التمييز العرقي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 يناير 2021 10:14 صباحاً - منذ ساعتين

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، أنه سيوقع عددا من الأوامر التنفيذية لمواجهة التمييز وإنهاء عدم المساواة العرقية في الولايات المتحدة.

وقال في كلمة له “حان الوقت لمواجهة العنصرية في البلاد”، مشيرا إلى “أننا لم نرق إلى المبادئ التي تأسست عليها البلاد بشأن المساواة للجميع”، موضحا أن “كل الأميركيين شاهدوا مجموعة من الغوغاء ينازعونا على الديمقراطية”.

وأضاف بايدن أنه على الولايات المتحدة أن تغير مقاربتها نحو المساواة في البلاد، وأن هذا لن يكون إلا بمواجهة التمييز العرقي وتفوق العرق الأبيض في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن روح جورج فلويد، انتزعت منه والعالم يشاهد، ولهذا فإن المساواة العرقية لن تكون محصورة فقط على إنفاذ فقط، بل في جميع المستويات.

ويؤكد أن إدارته ستسمر في إحراز تقدم للتخلص من التمييز المنهجي في كل مكان، أكان في البيت الأبيض، أو الحكومة.

وعلى صعيد متصل قال بايدن إنه سيصدر الثلاثاء أمرا رئاسيا ينهي استخدام السجون الخاصة.