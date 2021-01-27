نائبة بايدن تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 يناير 2021 10:14 صباحاً - منذ ساعتين

تلقت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، الثلاثاء، الجرعة الثانية من لقاح “موديرنا” المضاد لفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، كان قد تلقى الجرعة الثانية من لقاح كوفيد-19، في 11 يناير، قبل أيام من استلامه منصبه.

وقد تعهدت الإدارة الجديدة باتخاذ إجراءات صارمة للحد من تفشي الفيروس وبسرعة توزيع اللقاحات، وقال بيادن في مؤتمر، الاثنين، إنه يتوقع أن يحصل الأميركيون على اللقاح بحلول الربيع، بينما عبر عن أمله بأن تقترب البلاد نحو مناعة القطيع بحلول الصيف.

وأعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، خطة إدارته لطلب 100 مليون جرعة من شركتي “موديرنا” و”فايزر” على حدة.

وبهذا تضمن عملية الشراء الجديدة، توفير 200 مليون جرعة إضافية، وارتفاع النسبة الأميركية من اللقاحين بحوالي 50 في المئة، لتبلغ 600 مليون جرعة إجماليا، وفقا لما نقلته “بلومبيرغ” عن مسؤول في الإدارة الأميركية.

وأضاف المسؤول أن معدل إيصال 10 ملايين جرعة إلى الولايات سيرتفع بنسبة 16 في المئة، وأن هذا الارتفاع سيتم خلال ثلاثة أسابيع.

وذكرت إدارة بايدن خطتها من أجل تسريع توزيع الشحنات عبر أرجاء الولايات المتحدة لتصل 10 ملايين جرعة أسبوعيا.

وقد سجلت الولايات المتحدة أكثر من 25 مليون إصابة بالمرض منذ بدء الجائحة، وأكثر من 400 ألف وفاة.