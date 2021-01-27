تحرك جمهوري لوقف محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 يناير 2021 10:14 صباحاً - أيّدت الغالبية الساحقة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، الثلاثاء، مبادرة لمنع إجراء المحاكمة البرلمانية الثانية للرئيس السابق، دونالد ترامب.

ودعم 45 سناتوراً أميركياً جمهورياً المبادرة، رغم فشل التصويت في وقف المحاكمة لكنّه بعث برسالة قوية مفادها أنّ إدانة الملياردير الجمهوري لا تزال بعيدة المنال.

والمبادرة التي أطلقها السناتور، راند بول، صوّت عليها مجلس الشيوخ حالما انتهى أعضاؤه المئة من أداء اليمين بصفتهم محلّفين في هيئة محاكمة الرئيس السابق، وقد أقسَم هؤلاء على تحقيق “عدالة حيادية” في المحاكمة، التي ستبدأ في التاسع من فبراير، والتي يواجه فيها ترامب تهمة “التحريض على التمرّد” على خلفية الهجوم الدموي الذي شنّه حشد من أنصاره على مقرّ الكونغرس، في السادس من يناير الجاري.

وأصبح ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتّحدة يُحال مرّتين إلى مجلس الشيوخ لمحاكمته، كما أصبح أول رئيس يُحاكم بعد خروجه من البيت الأبيض. وهذه النقطة الأخيرة هي بالتحديد ما اعترض عليه بول، معتبراً أنّ هذه المحاكمة “غير دستورية”، لأنّ ترامب لم يعد في منصبه.

واعتراض بول أجبر زملاءه على مناقشة هذه المسألة علانية مما أرغمهم على التصويت على ما إذا كانوا يؤيّدون أم لا محاولته الرامية لمنع إجراء المحاكمة.

وبنتيجة التصويت أيّد مبادرة بول، 45 سناتوراً جمهورياً من أصل 50، بمن فيهم زعيم الأقليّة الجمهورية في المجلس السيناتور الواسع النفوذ، ميتش ماكونيل، الذي لم يستبعد في الآونة الأخيرة إدانة ترامب في هذه المحاكمة.

ورأى بول في نتيجة التصويت أنّ المحاكمة “ولدت ميتة”، معتبراً أنّ لا فرصة لإدانة ترامب في مجلس يعتبر 45 من أعضائه المئة أنّ المحاكمة غير دستورية في حين أنّ إدانة الرئيس السابق تتطلّب أصوات 17 سناتوراً جمهورياً على الأقلّ بالإضافة إلى أصوات الأعضاء الديموقراطيين الخمسين أجمعين.

غير أنّ بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، ممن أيّدوا مبادرة بول، حرصوا على توضيح أنّ تصويتهم لا يعكس بالضرورة قرارهم النهائي بشأن ما إذا كانوا سيصوّتون في ختام المحاكمة على إدانة ترامب أم لا.

وعلى الرّغم من توضيحهم هذا، فإنّ نتيجة التصويت تبيّن في حدّها الأدنى التأثير القويّ الذي ما زال الرئيس السابق يتمتّع به في صفوف حزبه.

وصوّت ضدّ مبادرة بول الأعضاء الديمقراطيون الخمسون جميعاً إضافة إلى خمسة أعضاء جمهوريين، هم: ميت رومني وسوزان كولينز وليزا موركوفسكي وبن ساس وبات تومي.

وبعد سقوط مبادرة بول في التصويت، صوّت أعضاء مجلس الشيوخ على قواعد تنظيم المحاكمة، وقد أقرّت هذه القواعد بأغلبية 83 صوتاً مقابل 17.

وفي مشهد نادر في مجلس الشيوخ، جلس الأعضاء المئة جميعاً في مقاعدهم لأداء القسَم.

وسيترّأس السيناتور الديمقراطي، باتريك ليهي، المحاكمة بصفته “الرئيس المؤقت” لمجلس الشيوخ، وهو منصب يشغله تقليدياً أكبر أعضاء الأغلبية سنّاً.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية السيناتور، تشاك شومر “لقد شهدنا جميعاً” أعمال العنف التي ارتكبها حشد من أنصار ترامب حين اجتاحوا الكابيتول في هجوم أودى بحياة خمسة أشخاص.

وأضاف “بالنسبة لي، ترامب ارتكب أكثر الأفعال المخزية التي شهدناها من أيّ رئيس على الإطلاق. برأيي يجب إدانته”.