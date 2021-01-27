هام للسائقين.. وزارة التجهيز تعلن توقفا اضطراراي لحركة السير بأحد مقاطع الطريق الوطنية غدا الخميس

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن المقطع الرابط بين مدينة تامنصورت وواد بوزمور من الطريق الوطنية رقم 7 سيعرف اضطرابا في حركة السير يوم الخميس 28 يناير الجاري، ما بين الساعة التاسعة صباحا والخامسة زوالا، بسبب أشغال وضع ممر علوي للراجلين بالنقطة الكيلومترية 100+130.

وأبرزت الوزارة، في بلاغ اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تحويل حركة السير في الاتجاهين عبر الطرق الحضرية لمدينة تامنصورت على طول كيلومتر واحد للولوج ثانية للطريق الوطنية رقم 7، داعية مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان.

وأكدت الوزارة أنها تبقى رهن إشارة المواطنين 24 ساعة على 24 لتزويدهم بالمعلومات الكافية حول حالة الطرق، وتدعوهم مرة أخرى إلى تتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية www.equipement.gov.ma.

كما يمكن للمواطنين، تضيف الوزارة، الاتصال مباشرة بمركز الديمومة التابع للمديرية العامة للطرق والنقل البري على الرقم الهاتفي 17 17 71 37 05.