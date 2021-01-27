قصف تركي للرقة شمالي سوريا

محمد الفلاح - الأربعاء 27 يناير 2021

شنت القوات التركية والمليشيات الموالية لها قصفا بريا على ريف "عين عيسى" في محافظة الرقة شمالي سوريا، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن محاور قريتي جهبل والمشيرفة شرقي عين عيسى شهدت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات سوريا الديمقراطية إثر محاولة تسلل إلى مواقع قسد، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وقصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون قريتي جهبل ومشيرفة على الطريق الدولي في عين عيسى بريف الرقة الشمالي، بحسب المرصد.

وتزامن ذلك مع أصوات اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في تلك المنطقة، ويأتي ذلك بعد أقل من 48 ساعة من الهدوء الحذر على تلك المحاور.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد في 19 يناير الجاري اشتباكات بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، بين قوات سوريا الديمقراطية والفصائل الموالية لتركيا إثر محاولة تسلل الأخيرة إلى محور قرية معلق شرق ناحية عين عيسى، تزامنًا مع قصف مدفعي متبادل بين الطرفين.