تسجيل حالة شفاء وإصابة بفيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

محمد الفلاح - الأربعاء 27 يناير 2021

نشرت السلطات الصحية آخر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الأخيرة.



وأكدت اللحنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا تسجيل حالة إصابة جديدة واحدة فقط من محافظة شبوة.

كما أكدت عبر حسابها على تويتر تسجيل حالة شفاء واحدة من محافظة #حضرموت.

وأشارت إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة لهذا اليوم.

ويصبح بذلك إجمالي الحالات المؤكدة (2119) منها (615) وفاة و(1425) تعافي