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مصر .. تسجيل 643 إصابة جديدة بكورونا و55 وفاة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 27 يناير 2021

سجلت وزارة الصحة المصرية اليوم الثلاثاء 643 إصابة جديدة بفيروس و55 وفاة مقابل 669 إصابة و53 وفاة يوم الاثنين.

 

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 163129 حالة من ضمنهم 127433 حالة تم شفاؤها، و9067 حالة وفاة".

 

وكانت مصر استهلت يوم الأحد حملة تطعيم من فيروس كورونا بالعاملين في المجال الطبي مستخدمة لقاحا أنتجته المجموعة الصينية الوطنية للأدوية (سينوفارم).

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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