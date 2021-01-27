شكرا لقرائتكم خبر عن هزات أرضية متتالية تضرب غرناطة بجنوب إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت مقاطعة غرناطة الإسبانية هزات أرضية متتالية، الليلة الماضية، بلغت قوتها أكثر من 4 درجات على مقياس ريختر، ما أثار الرعب لدى السكان الذين تركوا منازلهم وفروا إلى الشوارع، وفقا لما ذكرته "روسيا اليوم".

وأفادت وسائل إعلام إسبانية أن أرض غرناطة عادت لتهتز مجددا بعد الواقعة الأولى السبت الماضي، بتسجيل أربع هزات أرضية متتالية بلغت أقواها، 4.3 درجة على مقياس ريختر.

وكتب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، على "تويتر": "ضربت عدة هزات أرضية غرناطة مرة أخرى الليلة... الآن نحتاج إلى التزام الهدوء واتباع تعليمات خدمات الطوارئ".

وأثارت الهزات الأرضية هلعا كبيرا لدى السكان، الذين خرجوا إلى الشوارع والميادين العامة، خوفا من إمكانية حدوث انهيارات في سكناهم.