بالارقام.. تعرف على إيرادات شركة 'مايكروسوفت'

ووفقا للتقرير فقد نمت الإيرادات في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الذي قبله.

وارتفعت أرباح التشغيل في الفترة المذكورة بنسبة 29% لتصل إلى 17.9 مليار دولار، فيما بلغ صافي الربح 15.5 مليار دولار، بزيادة 33%.