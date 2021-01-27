تسجيل هزة أرضية في دهوك

وقالت الهيأة في بيان، تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الهزة سجلت في تمام الساعة 7:50:40 صباح اليوم وقد بلغت قوتها ( 3،3) درجة في محافظة دهوك قرب ناحية سميل".

واضافت، أنه "تم الشعور بها من قبل المواطنين"، داعية "المواطنين الكرام الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".

