انت الان تتابع خبر تسجيل هزة أرضية في دهوك والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، تسجيل حدوث هزة أرضية صباح اليوم الأربعاء في ناحية سميل بمحافظة دهوك.
وقالت الهيأة في بيان، تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الهزة سجلت في تمام الساعة 7:50:40 صباح اليوم وقد بلغت قوتها ( 3،3) درجة في محافظة دهوك قرب ناحية سميل".
واضافت، أنه "تم الشعور بها من قبل المواطنين"، داعية "المواطنين الكرام الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".
واضافت، أنه "تم الشعور بها من قبل المواطنين"، داعية "المواطنين الكرام الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".