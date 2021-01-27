الولايات المتحدة تعتزم استئناف مساعداتها للفلسطينيين وإعادة فتح بعثتها الدبلوماسية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز اليوم الثلاثاء إن واشنطن تعتزم استئناف برامج مساعداتها الاقتصادية والإنسانية للفلسطينيين وإعادة فتح بعثتها الدبلوماسية الفلسطينية التي أغلقتها الإدارة السابقة مؤكدا دعمها لحل الدولتين.

وأمام جلسة وزارية عقدها مجلس الأمن الدولي عبر الفيديو لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط قال ميلز "المساعدات الامريكية تفيد ملايين الفلسطينيين وتساعد في الحفاظ على بيئة مستقرة تعود بالنفع على الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأضاف أن "الرئيس (جو) بايدن كان واضحا في نيته استعادة برامج المساعدات الامريكية التي تدعم التنمية الاقتصادية والمساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني واتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها الإدارة الأمريكية السابقة".

وأكد ميلز أن سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة ستدعم حل الدولتين المتفق عليه تعيشان جنبا الى جنب بدولة فلسطينية قابلة للحياة مع الحفاظ على تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة لدولة خاصة به والعيش بكرامة وأمان.

واضاف ميلز ان واشنطن ستحث على تجنب الخطوات الاحادية الجانب التي تجعل حل الدولتين أكثر صعوبة مثل ضم الاراضي والنشاط الاستيطاني وهدم المنازل وتقديم تعويضات للسجناء.

كما أكد أن نهج الإدارة الجديدة يستعيد المشاركة الأمريكية الموثوقة مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتجديد العلاقات الأمريكية مع القيادة والشعب الفلسطينيين معربا عن تطلع واشنطن للعمل أيضا مع أعضاء مجلس الأمن واللجنة الرباعية والمنسق الخاص الجديد للأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند.

وخلال الجلسة حث وينسلاند في أول إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي على الامتناع عن الخطوات الأحادية والمساعدة في خلق بيئة للحوار ودعم جهود مجلس الامن الرامية الى تشجيع الفلسطينيين والاسرائيليين على السعي لتحقيق السلام.

وقال إن إجراء الانتخابات في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وغزة ستكون خطوة حاسمة باتجاه الوحدة الفلسطينية مبديا استعداد الأمم المتحدة لدعم جهود الشعب الفلسطيني في بناء دولة فلسطينية ديمقراطية.

وشدد على عدم مشروعية النشاط الاستيطاني الإسرائيلي وذلك بموجب القانون الدولي مؤكدا ان هذا النشاط يشكل عقبة رئيسية أمام السلام ويقوض احتمالات تحقيق حل الدولتين وحث حكومة الاحتلال الإسرائيلي على وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.

كما حث حكومة الاحتلال على وقف هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الانساني الدولي والسماح للفلسطينيين بتنمية مجتمعاتهم.

وناشد وينسلاند باستمرار تقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مشيرا إلى أن "الوضع المالي للوكالة لا يزال يثير شواغل جدية فالوكالة ليست فقط شريان حياة للملايين من لاجئي فلسطين لكنها أيضا حاسمة لاستقرار المنطقة".