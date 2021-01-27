تعرف على الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون غائماً جزئياً أحيانا ، وتشكل الضباب على بعض المناطق الداخلية والساحلية



الاربعاء

الطقس: ضباب وضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية – صحو إلى غائم جزئيا أحياناً

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة بوجه عام ونشطة أحيانا نهاراً على البحر، سرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

الخميس

الطقس: ضباب وضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية – صحو إلى غائم جزئيا أحياناً – تميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف على بعض المناطق الشمالية و الشرقية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة

الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية الغربية - صحو إلى غائم جزئي يصبح غائماً ليلاً على بعض المناطق الغربية والجزر – تميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت

الطقس: غائم جزئي و مغبر أحياناً نهاراً يصبح صحواً ورطب ليلاً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الاحد

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية – صحو إلى غائم جزئياً و مغبر أحياناً – تميل درجات الحرارة للانخفاض غرباً.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط تدريجيا بعد الظهر على البحر، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط الموج يضطرب تدريجياً بعد الظهر في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.