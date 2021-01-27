شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الأمريكي يتّهم 150 شخصاً بالهجوم على الكونجرس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن- أ.ف.ب

أعلنت السلطات الأمريكية، الثلاثاء، أنّ القضاء الفيدرالي وجّه إلى أكثر من 150 شخصاً اتّهامات لتورّطهم في الهجوم الدامي الذي شنّه حشد من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على الكونجرس في 6 كانون الثاني/يناير.

وقال المدّعي العام الفيدرالي مايكل شيروين خلال مؤتمر صحفي: إنّ حوالي خمسين شخصاً آخرين يُلاحقون أمام محاكم العاصمة واشنطن. ورجّح المدّعي العام أن يرتفع عدد المتّهمين أكثر بعد أن جمع المحقّقون معلومات عن حوالي 400 شخص شاركوا في هذا الهجوم الدامي. وقال: «بينما نحن نتحدّث، القائمة تطول».

وأوضح شيروين أنّ المحاكم وجّهت في بداية الأمر إلى الملاحقين تهماً بسيطة إلى حدّ ما، مثل «الدخول عنوة» أو«حمل سلاح خلافاً للقانون»، وذلك بهدف تسريع الإجراءات. لكنّه لفت إلى أنّ تهماً أكثر خطورة، ولا سيّما تهمة ارتكاب أعمال عنف ضدّ شرطيين، أضيفت إلى بعض الملفّات بحيث بات بعض المتّهمين يواجهون أحكاماً بالسجن لفترات تصل إلى 20 عاماً.

وفي السادس من كانون الثاني/يناير الجاري اقتحم حشد من أنصار ترامب مبنى «الكابيتول» لمنع الكونجرس من المصادقة على فوز منافسه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية. وأسفر الهجوم عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم شرطي قتل على أيدي متظاهرين ومتظاهرة قتلت برصاص شرطي. كما عثرت قوات الأمن في واشنطن على عبوات ناسفة منزلية الصنع بالقرب من مبنى «الكابيتول» ومكاتب الحزبين الديمقراطي والجمهوري. ووفقاً لشيروين فإنّ التحقيقات في هذه الوقائع الأكثر خطورة لا تزال مستمرّة. أمّا ترامب المتّهم بتحريض هؤلاء المتظاهرين على اقتحام الكونجرس فقد أصبح أول رئيس في تاريخ الولايات المتّحدة يُحال مرّتين إلى مجلس الشيوخ لمحاكمته، كما أصبح أول رئيس يُحاكم بعد خروجه من البيت الأبيض.