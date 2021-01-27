شكرا لقرائتكم خبر عن أول راقصة بريك دانس أفغانية تضع أولمبياد باريس نصب عينيها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عندما التحقت منيزا تالاش (18 عاماً) بمجموعة صغيرة لكن متحمسة من راقصي البريك دانس في أفغانستان منذ أشهر قليلة كانت هي المرأة الوحيدة، لكنها تتطلع بالفعل إلى تمثيل بلدها في واحدة من أحدث الألعاب الأولمبية.

وقالت لرويترز بينما كانت تنتظر بدء جلسة تدريب في مركز للفنون القتالية المختلطة في كابول «أريد أن أكون مختلفة، أريد أن أصبح نموذجاً يُحتذى به في أفغانستان».

وتأسس النادي الذي تنتمي إليه قبل عام في كابول وبه الآن أكثر من 30 عضواً، بينهم ست نساء، يلتقون ثلاث مرات في الأسبوع للتدريب على الحركات البهلوانية.

والبريك دانس شكل من أشكال الفنون ظهر للمرة الأولى عالمياً في شوارع نيويورك في سبعينات القرن الماضي، وهو من بين أربع رياضات، وافقت اللجنة الأولمبية الدولية في الآونة الأخيرة على إضافتها إلى دورة باريس للألعاب الأولمبية عام 2024 في مسعى لاجتذاب جمهور أصغر سناً.

والرياضات الثلاث الأخرى هي ركوب الأمواج والتزلج على الألواح والتسلق الرياضي.

