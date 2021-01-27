شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتيني جوميس من أتالانتا إلى إشبيلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقل صانع الألعاب الأرجنتيني أليخاندرو جوميس من أتالانتا الإيطالي إلى إشبيلية الإسباني بعقد حتى 2024، وذلك بحسب ما أعلن الناديان الثلاثاء.

وقال إشبيلية إنه «وأتالانتا توصلا إلى اتفاق بشأن انتقال لاعب الوسط الهجومي أليخاندرو داريو جوميس فيافيردي... لقد وقع حتى 30 حزيران/يونيو 2024».

وكان رحيل «بابو» إلى إشبيلية متوقعاً في الساعات القليلة الماضية بعد أن حسم أمره بالرحيل عن أتالانتا، قائلاً إن مشاعر متباينة تراوده قبيل رحيله عن الفريق الذي ساعده على بلوغ دوري أبطال اوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه.

وجاء رحيل ابن الـ32 عاماً بعد توتر العلاقة مع المدرب جان بييرو غاسبيريني، ما أبعده عن مباريات الفريق في الآونة الأخيرة.

وقال الأرجنتيني لشبكة «سكاي سبورت إيطاليا» إنها «مشاعر متباينة بعد سنين طويلة في هذه المدينة».

وتابع «أنا حزين وسعيد في الوقت ذاته. أحياناً تسير الأمور على مسار معيّن، ولكن أعيد التجربة مجدداً لأننا كتبنا تاريخ هذا النادي. أغادر أتالانتا وهو في قمة أوروبا».

انضم جوميس إلى النادي الشمالي في العام 2014 قادماً من ميتاليست خاركيف الأوكراني وساهم في وصوله إلى الدور ربع النهائي من دوري الأبطال الموسم الماضي من مشاركته الأولى.

سجل للنادي 59 هدفاً في 252 مباراة في جميع المسابقات.