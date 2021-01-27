ألبوم راب مغربي يحقق إنجازا غير مسبوق ويدخل تصنيفا عالميا

جدة - عبدالحي حسين - يواصل مغنيو الراب المغاربة تحقيق أرقام عالمية، بفضل أعمالهم الفنية، آخرهم “أنكوني”، الذي احتل المرتبة السابعة عالميا في منصة الاستماع “سبوتيفاي” بألبومه الجديد “عربي”.

وأظهرت أرقام “سبوتيفاي” أن ألبوم “أنكوني” يحتل المركز السابع على المستوى العالمي لأفضل الألبومات حديثة الصدور.

ولم يسبق أي فنان مغربي أن حقق الإنجاز، الذي وصل إليه” أنكوني” في منصات الاستماع، وذلك بعد أقل من أسبوع على إصدار ألبومه الجديد.

ويضم الألبوم أغان مشتركة مع عديد من الفنانين، منهم هندي زهرة، وسمول إكس، وأسماء الشريفي.

بمجهود شخصي لمغني الراب الشباب، استطاع هذا الصنف الغنائي، إيصال أسماء مغربية إلى العالمية على مستوى الأرقام، والإقبال عليها من طرف الجمهور.

وغير “أنكوني”، كان مغني الراب “طوطو” قد بلغ إنجازا لم يسبقه إليه أحد، بعدما وصل فيديو كليب “مغير”، الذي أصدره، بداية السنة الحالية، المرتبة الرابعة في “ترند” يوتوب عالميا.

ويسيطر فنانو الراب المغاربة، في السنتين الآخيرتين، على تصنيفات منصات الاستماع. وكانت أكثر 5 أغان استماعا في صيف السنة الماضية على “سبوتيفاي” من صنف الراب جميعها.