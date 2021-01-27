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الصين تنتج لقاحان لـ «كوفيد-19» ويخضعان لتقييم منظمة الصحة العالمية

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الدمام - شريف احمد - قال خبير كبير في منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء إن منظمة الصحة العالمية تثني على الصين لتقديمها بيانات لقاحات COVID-19 إلى منظمة الصحة العالمية من أجل إجراء قائمة استخدامات الطوارئ.

وقالت كاثرين أوبراين ، مديرة إدارة التحصين واللقاحات والبيولوجية بمنظمة الصحة العالمية ، إن هناك لقاحين صينيين الصنع ، أنتجتهما شركة Sinopharm و Sinovac على التوالي ، ويخضعان حاليًا لتقييم منظمة الصحة العالمية.

وأضافت أنه تم تقديم بيانات اللقاحات إلى منظمة الصحة العالمية ، لكن المفتشين على الأرض ما زالوا في الحجر الصحي في انتظار الذهاب إلى مواقع التصنيع للتقييم.

وقالت: "لذلك هناك مشاركة من قبل منظمة الصحة العالمية ، وسوف نتطلع أيضًا إلى مراجعة هذه البيانات من خلال عملية السياسة" ، في إشارة إلى مراجعة السياسة التي أجراها فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي لمنظمة الصحة العالمية بشأن التحصين ، وهي عملية منفصلة عن التقييم التنظيمي ويقدم توصيات حول كيفية استخدام اللقاحات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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