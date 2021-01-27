شرطة ذي قار تلقي القبض على 5 متهمين بتجارة المخدرات

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على 5 متهمين بتجارة المخدرات في المحافظة.

وقال اعلام شرطة ذي قار في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "من خلال متابعة المشتبه بهم والمتاجرين بالمواد المخدرة ومن خلال كمين محكم تمكنت مفارز شعبة مخدرات الناصرية من القبض على المتهم ( ك.ح.ص ) تولد 2003 وضبط 995 قرص مخدر نوع كبتاجون و 16 غرام من مادة الكريستال المخدرة اثناء عملية البيع والشراء".



واضاف البيان انه "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم وفق المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".

