انت الان تتابع خبر الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لـ'داعش' في ديالى والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، عن احباط محاولة تسلل لفلول "داعش" الإرهابي الى منطقة نفط خانة بمحافظة ديالى.
وقالت هيئة الحشد في بيان تلقت /الخليج 365/ نسخة منه، ان "قوات اللواء الأول بالحشد الشعبي، أحبطت محاولة تسلل لفلول "داعش" الإرهابي الى منطقة نفط خانة بمحافظة ديالى".
وأضاف البيان ان "عناصر "داعش" الإرهابي حاولوا التعرض لإحدى نقاط الحشد الشعبي ومن ثم التسلل الى الشارع العام في المنطقة قبل ان يقوم اللواء الأول بمعالجة العناصر الإرهابية المهاجمة".
وأضاف البيان ان "عناصر "داعش" الإرهابي حاولوا التعرض لإحدى نقاط الحشد الشعبي ومن ثم التسلل الى الشارع العام في المنطقة قبل ان يقوم اللواء الأول بمعالجة العناصر الإرهابية المهاجمة".