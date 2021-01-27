الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لـ'داعش' في ديالى

وقالت هيئة الحشد في بيان تلقت /الخليج 365/ نسخة منه، ان "قوات اللواء الأول بالحشد الشعبي، أحبطت محاولة تسلل لفلول "داعش" الإرهابي الى منطقة نفط خانة بمحافظة ديالى".

وأضاف البيان ان "عناصر "داعش" الإرهابي حاولوا التعرض لإحدى نقاط الحشد الشعبي ومن ثم التسلل الى الشارع العام في المنطقة قبل ان يقوم اللواء الأول بمعالجة العناصر الإرهابية المهاجمة".

