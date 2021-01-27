شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات تمنح "صندوق تحيا مصر" إعفاءات جديدة.. اعرف مهامه فى دعم الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 2015 بإنشاء صندوق "تحيا مصر".

وجاء المشروع في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، تضمنت مادته استبداله بنص المادة الثامنة من القانون رقم (84) لسنة 2015 النص الوارد بالمشروع لإطلاق إعفاء عوائد صندوق تحيا مصر والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها، مع النص على عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، والضريبة على القيمة المضافة وأى نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حاليا أو التى تفرض مستقبلا بقانون أو بقرار من الحكومة أو من أى سلطة عامة أخرى على صندوق تحيا مصر، عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات، فتظل هذه الضريبة سارية على تعاملات الصندوق، وأيضا إعفاء الصندوق من كافة رسوم الشهر العقارى والتوثيق، والرسوم الجمركية.

ونرصد المهام التى يعمل بها الصندوق:

- معاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية.

- تطوير العشوائيات.

- الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين.

- إقامة المشروعات متناهية الصغر، ومشروعات البنية التحتية.

- دعم الشباب بمشروعات صغيرة للشباب، ومساندة الموقف الاجتماعى للدولة.

- إقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة تتبع الصندوق أو يسهم فيها.