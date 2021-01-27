شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تستعرض اليوم اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اجتماعا اليوم الأربعاء، لعرض القانون رقم 150 لسنة 2020، بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات ولائحته التنفيذية.

وتستعرض لجنة الإدارة المحلية خلال الاجتماع، ما ورد بنصوص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات، وتوافق نصوص اللائحة مع أحكام القانون.

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أصدر قرار باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، وحددت اللائحة رسـوم استخراج الرخصة للأشـخاص التابعين للـشركات أو الأفـراد، في المدن والأحياء: (من مركبة إلى 20 مركبة بـ1000 جنيه، ومن 21 مركبة فأكثر بـ 2000 جنيه)، وفى عواصم المحافظات والمدن الجديدة: (من مركبة إلى 20 مركبة بـ1500 جنيه، ومن 21 مركبة فأكثر بـ 3000 جنيه)، وفى الأماكن المميزة: (من مركبة إلى 20 مركبة بـ2000 جنيه، ومن 21 مركبة فأكثر بـ 3000 جنيه).

ونصت على تقديم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة مشتملا على ( صورة بطاقة الرقم القومى، والمؤهل الدراسي، و تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، ورخصة قيادة سارية، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطى المواد المخدرة).