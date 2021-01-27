اخبار العالم

الهند تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة و137 وفاة بفيروس "كورونا"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل، 12 ألفا و689 حالة إصابة جديدة بفيروس في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و689 ألفا و527 شخصا.
وذكرت الوزارة - وفق ما أوردته صحيفة "إنديا توداي" الهندية اليوم الأربعاء - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 137 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 153 ألفا و724 شخصا.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 176 ألفا و498 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 10 ملايين و359 ألفا و305 أشخاص بعدما تماثل 13 ألفا و320 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأفادت وزارة الصحة الهندية بأن مليونين و29 ألفا و480 شخصا تلقوا لقاح كورونا حتى الآن.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا