محمد الفلاح - وقفة احتجاجية في تعز تطالب العالم لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

الأربعاء 27 يناير 2021

نظم مجلس تنسيق نقابات تعز ومنظمات المجتمع المدني" الثلاثاء" وقفة احتجاجية تطالب دول العالم بالالتفات إلى الجرائم التي يمارسها الحوثيون.



وطالب المشاركون في الوقفة، دول العالم بتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية على ضوء القرار الصادر عن الإدارة الأمريكية بتصنيفهم كذلك وفقاً لما يمارسونه من جنايات وإنتهاكات جسيمة بحق المدنيين باليمن.

وشدد بيان الوقفة على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية من قبل دول العالم لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية ووضع حد للمارسات التي تقوم بها الجماعة بشكل يومي.

ودخل قرار تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية حيز التنفيذ الثلاثاء الماضي، والثلاثاء أكدت الإدارة الأمريكية الجديدة على استمرار فاعلية القرار ووضع مهلة للمنظمات العاملة في مناطق الحوثيين لسحب أنشطتها والمغادرة حتى بداية شهر فبراير المقبل.