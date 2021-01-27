شكرا لقرائتكم خبر عن نقل رئيس جلسات "محاكمة ترامب" إلى المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نُقل السيناتور الأمريكي باتريك ليهي البالغ 80 عاما والذي سيرأس جلسات محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى المستشفى، بعد إصابته بوعكة صحية في مكتبه بمبنى الكابيتول.

ويواجه ترامب محاكمة غير مسبوقة لإدانته بالتقصير على خلفية اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي.

فيما أدى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يوم أمس اليمين الدستورية كمحلفين لبدء المحاكمة الثانية، ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة، التي تشبه إجراءات المحكمة حيث يعمل أعضاء مجلس الشيوخ المئة كمحلفين، في الثامن من فبراير.