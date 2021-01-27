شكرا لقرائتكم خبر عن بيرو.. وفاة متطوعة خضعت لتجربة اللقاح الصيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت جامعة كايتانو هيريديا البيروفية التي تجري تجارب على لقاح مضاد لفيروس كورونا تنتجه شركة سينوفارم الصينية يوم الثلاثاء إن متطوعة من بيرو توفيت بالتهاب رئوي ذي صلة بكوفيد-19.

وقالت الجامعة المشاركة في الدراسة إنها لا تعرف ما إذا كانت المتطوعة تلقت اللقاح الحقيقي أم العلاج الوهمي في التجربة.

وتشهد بيرو موجة ثانية من كوفيد-19.

وقالت الجامعة في بيان "يؤسفنا أن نعلن وفاة متطوعة بسبب الالتهاب الرئوي المتصل بكوفيد-19. إنها خسارة مؤلمة ونقدم التعازي لأسرتها".

وأضافت "حصلت على كل الرعاية المقررة لعلاج هذا المرض والمضاعفات التي عانت منها وكانت تقاتل من أجل البقاء على قيد الحياة على مدى أسبوع".

وأضافت الجامعة أنها تواصلت بشأن الحالة مع لجنة السلامة التابعة للدراسة ومع السلطات الرقابية لإجراء تحقيق. ولم تذكر ما إذا كانت التجربة ستتوقف.